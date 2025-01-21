Кохання всього життя: Софія Ротару показала рідкісне фото із чоловіком

Народна співачка Софія Ротару, яка «передумала» продавати квартиру в москві, ось уже 22 роки залишається вірною покійному чоловікові Анатолію Євдокименку. Артистка так і не вийшла заміж знову після смерті коханого.

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І кожного року вона згадує його, особливо 20 січня, у день народження музиканта. Цього року Анатолію Євдокименку могло б виповнитись 82, тому співачка опублікувала у сторіз соціальної мережі фото з ним, розмістивши замість коментарів знак розбитого серця.

Як відомо. Софія Михайлівна — одна з тих щасливиць, кому вдалося знайти справжнє кохання. Артистка вийшла заміж за Анатолія Євдокименка 1968 року. Пара прожила душа в душу аж до смерті музиканта 2002-го. З того моменту Софія Михайлівна зберігає вірність чоловікові. Не минає й дня, щоби співачка не згадувала чоловіка.

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«Він був для мене всім — чоловіком, радником, другом, однодумцем. З ним я була як за кам'яною стіною. Жінка тільки тоді щаслива, коли поряд вірний чоловік, який любить», — розповідала Ротару в одному з інтерв'ю.

Музикант пішов із життя через серйозні проблеми зі здоров'ям. Довгий час Анатолій Кирилович сильно хворів, а 2002 року у нього стався інсульт. На той час Ротару була на гастролях. Після страшного дзвінка вона відразу помчала до чоловіка. Співачка застала коханого ще живим, проте допомогти йому вже не змогла нічим. Артистка звинувачувала себе в тому, що не запобігла біді і не вберегла коханого від смерті. Близькі Ротару розповідали, що після похорону Софія Михайлівна впала в глибоку апатію.

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«Софія дуже плакала і постійно повторювала: „Я не зробила всього, що могла зробити!“ Хоча, повірте, сестра зробила набагато більше можливого! Найкращі лікарі, найкращі ліки. Вона намагалася дуже дбайливо звертатися з Толею, захистила його від усіх хвилювань», — згадувала сестра артистки Ауріка.

Біля ніг співачки готові були опинитися натовпи чоловіків, проте після смерті чоловіка вона вважала за краще вести закритий спосіб життя і не будувати особисте життя знову, живучи пам'яттю про Анатолія Євдокименка.

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Зазнвчимо, що його пам'ять Софія Михайлівна вшановує щороку в день його смерті, а саме 23 жовтня, відвідуючи могилу чоловіка на Байковому кладовищі в Києві.

Фото instagram.com/sofiarotaru.official

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