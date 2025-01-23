У Житомирі затримали агентів рф, які збиралися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом на «102»

Служба безпеки та Національна поліція затримали чергових зрадників. І тим самим зірвали спробу ворожих спецслужб вчинити теракт проти українських правоохоронців у Житомирі.

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За даними спецслужби, «на гарячому» затримано двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на «102».

Російські агенти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої.

Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша — підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

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За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва пристрої, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські.

Агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися у готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора.

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Співробітники СБУ спрацювали на випередження.

Затриманими виявилося двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

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За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту.

Експертиза встановила, що вибухові пристрої були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення вражаючої дії у разі детонації.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно у Полтаві СБУ затримала головбуха «Укрзалізниці», яка «зливала» окупантам інформацію про час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням через Полтавщину.

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