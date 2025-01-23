Хоче запросити на вечерю: чому Меган Маркл націлилася на дружбу з Кардаш’ян

Останніми роками у Меган Маркл, яка вже планує своє майбутнє після Гаррі, з’явилося багато друзів серед знаменитостей, і, схоже, вона сподівається розширити своє найближче коло, додавши до нього Кортні Кардаш'ян. Джерело припустило, що Меган була вражена зіркою реліті-шоу Кортні й також є великою прихильницею її добавок Lemme, пише The Mirror.

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«Багато в чому вони з Кортні схожі, вони обидві є надзвичайно відданими мамами, — сказало джерело. - Щоб спростити план Меган, у них вже є спільні друзі».

І Кортні, і Меган близькі зі Скай Хоппус, яка вийшла заміж за зірку Blink 182 Марка Хоппуса. Кортні зблизилася зі Скай після одруження з Тревісом Баркером.

Джерело припустило, що Меган також вважає, що Тревіс добре порозуміється з її власним чоловіком, принцом Гаррі. У розмові з InTouch Magazine вони пояснили: «Меган знає, що Гаррі хотів би зустрітися з Тревісом, і думає, що вони б добре порозумілися, вона вважає, що це буде весело, і це те, що вони з Гаррі хочуть додати до свого життя цього року».

Джерело припустило, що Меган буде легко зв’язатися з Кортні, оскільки та має будинок неподалік від Монтесіто. Меган хоче запросити Кортні та Тревіса до себе додому.

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«Вона хоче приготувати для них їжу й влаштувати гарну вечерю», — розповіло джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, за словами персоналу, який працює з дружиною принца Гаррі, Меган Маркл не визнає власні недоліки.

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Фото gettyimages

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