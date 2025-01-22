У п'яту річницю звільнення герцога та герцогині Сассекських від королівських обов'язків Vanity Fair у своїй останній статті розповсюдило чутки про можливий розрив пари. У статті висвітлюються шокуючі заяви про потенційні плани Меган на майбутнє, включаючи обговорення в її команді написання книги «після розлучення з Гаррі».

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Внутрішнє джерело показало, що хтось із команди Меган «провів розмову з видавництвом, щоб оцінити інтерес» до книги «після розлучення з Гаррі», хоча жодної попередньої пропозиції чи рукопису ніколи не було, пише geo.tv.

Крім того, інсайдер також поділився, що команда дала зрозуміти, що королівська пара не розлучається, але хотіла би знати, якщо це станеться в майбутньому, «чи буде цей видавець теоретично зацікавлений у книзі, яка буде написана після цього?«

Однак інше джерело продовжило коментувати дивовижну заяву: «Якщо це правда в якійсь мірі, до неї звернулися б, а не навпаки».

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Незважаючи на ці шокуючі чутки, у статті висвітлюються коментарі людей, близьких до Гаррі та Меган, які свідчать про те, що вони все ще сильно закохані один в одного.

Але деякі інсайдери припустили, що принц Гаррі почувається ізольованим у Каліфорнії. «Я думаю, що Гаррі не знає, чого він хоче, тому що він виріс у акваріумі, і не знає, що таке справжнє життя».

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Інше джерело повідомило, що Меган Маркл була досить «відвертою щодо того факту, що Гаррі ще не знайшов багато друзів».

Раніше повідомлялося, що на думку співробітників, Меган Маркл не визнає власних недоліків, що створює нестерпну робочу атмосферу.

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