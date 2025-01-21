Меган Маркл не визнає власні недоліки: персонал про роботу з дружиною принца Гаррі

Повідомляється, що стиль керівництва Меган Маркл змусив деяких її колег та підлеглих брати тривалу відпустку і навіть проходити терапію. Джерела описують її як спочатку світлу та просту, але потім вона стає холодною, створюючи складну робочу обстановку, яку деякі вважали нестерпною. Два джерела розповіли журналістам, що колега, який працював з Маркл, взяв відпустку відразу після роботи над трьома епізодами, а потім взагалі покинув компанію, пише livemint.

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Джерело, яке працювало над медіа-проектами, повідомило, що спочатку вона була теплою та доброзичливою, виховуючи відчуття професійної командної роботи, однак додало, що коли щось йшло не так, Меган ставала холодною та стриманою до людини, яку вона вважала відповідальною. Описуючи цей досвід, джерело розповіло Vanity Fair, що це було «справді, дуже, дуже жахливо, дуже боляче».

Інша людина, яка працювала над медіа-проектами пари, сказала Vanity Fair, що у неї ніколи не було вибору.

Вона додала: «Я пішла, тому що більше не могла жити так», — цитує Vanity Fair.

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Інша додала: «Я думаю, що якби Меган визнавала власні недоліки або особистий внесок у ситуацію, а не залишалася в пастці жертви, сприйняти її могли б краще».

Тим часом, це вже не перший випадок, коли Меган Маркл звинувачують у тому, що з нею важко працювати. Раніше у вересні деякі колишні співробітники описали її як складного начальника, а одне джерело назвало її «злісним демоном», повідомляє The Daily Beast.

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Нагадаємо, що Гаррі і Меган вигнали з Кенсингтонського палацу за жорстоке поводження з персоналом.

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