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Гроші

НБУ погіршив прогноз з інфляції на 2025 рік: що буде з цінами

17:55 23 січня 2025
В супермаркеті

Через велику інфляцію страждає населення країни, особливо пенсіонери, які фактично починають отримувати набагато менші виплати.

На жаль, прогнози Нацбанку зовсім не радують найбільш вразливі верстви населення: за словами голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, зростання споживчих цін в Україні збільшиться до кінця 2025 року до 8,4% (у жовтні називали меншу цифру — на рівні 6,9%). Про це Пишний заявив на брифінгу.

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію і в 2026 році — на рівні 5,0%, а також у 2027 році — теж на рівні 5,0%.

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За його словами, високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками, передусім пов’язаними з ефектами гірших минулорічних урожаїв. Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск.

«У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих минулорічних врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу», — сказав він.

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За оцінками НБУ, інфляція сягне свого піку в II кварталі та із середини року почне знижуватися.

«Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році — до цілі 5%. Цьому, зокрема, сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск», — сказав головний банкір країни.

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Раніше «ФАКТИ» вже писали, які продукти з початку року дорожчають в Україні найшвидше.

Фото agravery.com/

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