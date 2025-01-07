На виплату пенсій направили більше грошей, ніж роком раніше: чому доходи пенсіонерів фактично не зросли

Попри те, що Пенсійний фонд витратив у 2024 році на виплати громадянам на 9,6% більше, ніж роком раніше, українським пенсіонерам доводиться виживати. Можливо, більш справедлива картина буде після того, як буде зменшено розміри спецпенсій.

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Як повідомили у Пенсійному фонді, ключові витрати фонду у 2024 році були на пенсійні виплати — 736,4 млрд грн, що на 64,4 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

Але реальне збільшення доходів пенсіонерів виглядає значно скромніше.

Також гроші були спрямовані на житлові субсидії та пільги. На ці потреби виділено 39,4 млрд грн, що на 12% більше, ніж у 2023 році. Це відповідає зростанню вартості комунальних послуг та збільшенню кількості отримувачів субсидій через погіршення економічної ситуації;

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На страхові виплати та лікарняні передбачено 33,6 млрд грн, з яких 19,9 млрд грн спрямовано на оплату лікарняних. Попит на ці виплати зростає, оскільки багато українців стикаються зі складними умовами праці та життєвими обставинами внаслідок війни.

«Хоча номінальний розмір пенсій зріс, реальні доходи пенсіонерів залишаються на рівні попереднього року. Це зумовлено високим рівнем інфляції», — пише OBOZ.UA.

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Так, у вересні 2024 року річна інфляція склала 8,6%. У листопаді вона прискорилася до 11,2%, а за підсумками року, як прогнозується, перевищить 10%.

В умовах такої економічної ситуації підвищення пенсій лише компенсує інфляційний тиск, не забезпечуючи суттєвого покращення рівня життя.

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До того ж, попри збільшення фінансування, головним викликом для ПФУ залишається забезпечення стабільності виплат у 2025 році. Зростання вартості життя та високий рівень інфляції створюють додатковий тиск на бюджет фонду, що може ускладнити подальше збільшення пенсій, вважають експерти.

Також нагадаємо, що поки ПФУ намагається забезпечити джерела виплати пенсій, Національний банк України проводить «боротьбу» з непрозорістю банківської системи, вимагаючи від банків посилити фінансовий моніторинг грошових операцій українців.

Серед дій, які можуть призвести до блокування рахунку або запиту додаткових документів, значиться, зокрема, часте зняття готівки — понад три рази на місяць.

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