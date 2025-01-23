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Суспільство та люди

Міноборони запустило бета-тестування електронних направлень на ВЛК: що треба знати

15:58 23 січня 2025
Мобільний застосунок Резерв+

Міністерство оборони запустило бета-тестування електронних направлень на ВЛК у застосунку «Резерв+». Про новацію повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко.

За її словами, тестування покликане зібрати відгуки користувачів, аби одразу покращити функціонал.

З впровадженням новації військовим не буде потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо буде надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит, а ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією:

  • номер направлення;
  • адресу медзакладу;
  • підпис керівника ТЦК.

«У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку», — розповіла автор посту.

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Також нагадаємо, що в перший тиждень лютого добігає кінця термін, протягом якого пройти військово-лікарську комісію мають усі військовозобов'язані, які до травня 2024 року були визнані обмежено придатними.

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