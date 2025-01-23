Міноборони запустило бета-тестування електронних направлень на ВЛК: що треба знати
Міністерство оборони запустило бета-тестування електронних направлень на ВЛК у застосунку «Резерв+». Про новацію повідомила заступниця міністра Катерина Черногоренко.
За її словами, тестування покликане зібрати відгуки користувачів, аби одразу покращити функціонал.
З впровадженням новації військовим не буде потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо буде надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит, а ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією:
- номер направлення;
- адресу медзакладу;
- підпис керівника ТЦК.
«У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку», — розповіла автор посту.
Також нагадаємо, що в перший тиждень лютого добігає кінця термін, протягом якого пройти військово-лікарську комісію мають усі військовозобов'язані, які до травня 2024 року були визнані обмежено придатними.15
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