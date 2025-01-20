Немає висновку ВЛК — немає броні: юристи визнають, що ситуація із бронюванням від мобілізації дуже заплутана

В перший тиждень лютого добігає кінця термін, протягом якого військовозобов'язані, які до травня 2024 року були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію. Це має статися до 5 лютого.

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Як пише nv.ua, посилаючись на юристів, люди, які не пройдуть ВЛК до зазначеного терміну, не зможуть отримати бронювання від мобілізації. А військовозобов'язаних із бронею не зможуть повторно забронюватися після 28 лютого. Річ у тому, що до кінця лютого керівники підприємств мають підтвердити статус «критичності» компаніїо, аби перебронювати своїх працівників.

Втім, юристи наразі називають ситуацію із бронюванням і ВЛК дуже заплутаною, посилаючись на одну з постанов Кабміну, яка забороняє направляти на ВЛК тих, у кого є відстрочка, а закон про скасування обмеженої придатності, де стверджується, що ВЛК «підлягають» обмежено придатні військові та військовозобов'язані, винятків не передбачає. Там не написано, що ВЛК мають пройти всі обмежено придатні, крім заброньованих.

На цьому, зокрема, наголошувала адвокатка Дар’я Тарасенко, зазначаючи, що все ж закон має вищу юридичну силу. Робиться висновок, що заброньовані обмежено придатні теж мають пройти ВЛК, і якщо постанова забороняє ТЦК направляти їм повістки, тоді вони мають ініціювати проходження комісії самостійно.

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У той же час наводиться роз’яснення Міноборони, в якому зазначається, що якщо особа зі статусом «Обмежено придатний» не пройде повторний огляд до 5 лютого, то електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін. Але якщо така людина отримає від ТЦК повістку на проходження ВЛК, але проігнорує її, то в Резерв+ відобразиться статус «в розшуку».

Юристи зазначають, що заброньовані військовозобов'язані, яких раніше було визнано обмежено придатними, можуть або пройти ВЛК «про всяк випадок», або не робити нічого, ризикуючи втратити бронь. Ще один можливий варіант — якщо після 5 лютого у Резерв+ з’явиться позначка «в розшуку», то людина може сплатити штраф і пройти ВЛК до 28 лютого, поки ще діє бронь, а потім подаватися на перебронювання без порушень правил військового обліку.

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Втім, Анжела Василевська звертає увагу на те, що для сплати штрафу потрібно отримати на руки постанову про порушення від ТЦК. Іноді буває, що документ не вдається отримати навіть після адвокатського запиту, і доводиться звертатися до суду. А це — питання часу.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону, згідно з яким повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні військовозобов'язаним є підставою винесення постанови про «заочний штраф» без складання протоколу.

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Фото зі сторінки командування Сухопутними силами ЗСУ у соцмережах

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