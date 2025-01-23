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Україна

Відправились до пекла з «вогником»: росіяни були змушені спалити близько сотні своїх загиблих вояків

17:05 23 січня 2025
Ілюстративне фото

Біля Часового Яру, який є однією з трьох бажаних висот для ворога на Покровському напрямку російські загарбники підпалили колектор, де після авіаудару ЗСУ 9 січня загинуло близько 100 їхніх військових. Це було зроблено для того, щоб не забирати тіла своїх солдатів і приховати великі втрати.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, 4−8 січня Сили оборони зафіксували активність противника в районі каналу Сіверський Донець.

Ворог використовував період густих туманів і обмежену видимість для переміщення по трубах каналу до колектора у Калинівці поблизу Часового Яру. За чотири дні зафіксували понад 100 окупантів.

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«Противник облаштував укриття в колекторі. 9 січня по скупченню ворога був завданий авіаудар. Ймовірно, що та кількість особового складу, яка там накопичувалась — понад 100 осіб — була знищена», — розповів Запорожець.

А 21 січня, за словами речника, ворог організував підпал, імовірно, щоб приховати втрати та уникнути евакуаційних заходів.

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Зазначимо, що ще в липні 2024 року українські військові відійшли з мікрорайону «Канал» у Часовому Ярі і зайняли більш вигідні позиції. В той же час у Часовому Яру окупанти використовують труби каналу «Сіверський Донець-Донбас», щоб ховатися від негоди.

Думку військового про реальну ситуацію для Сил оборони на Покровському напрямку зараз читайте в «ФАКТАХ».

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