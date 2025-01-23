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Політика

Журналістку Світлану Крюкову до санкційних списків додав радник президента Дмитро Литвин, — нардеп Гончаренко

17:08 23 січня 2025
Світлана Крюкова та Дмитро Литвин

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин пише санкційні списки. Таку заяву зробив нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема, за словами нардепа, журналістку Світлану Крюкову внесли до останнього санкційного пакета саме за рекомендацією Литвина.

«Більше того, правоохоронні органи, які зазвичай готують матеріали, які підкладають під санкційні рішення, у випадку з Крюковою нічого не надали. Але це не зупинило ані Дмитра, ані його начальника. На додаток до суду Лінча, у нас з'явився суд Литвинча», — написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Нагадаємо, 19 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти депутатів Верховної Ради Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, а також журналістки Світлани Крюкової.

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