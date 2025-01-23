Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин пише санкційні списки. Таку заяву зробив нардеп Олексій Гончаренко.

Зокрема, за словами нардепа, журналістку Світлану Крюкову внесли до останнього санкційного пакета саме за рекомендацією Литвина.

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«Більше того, правоохоронні органи, які зазвичай готують матеріали, які підкладають під санкційні рішення, у випадку з Крюковою нічого не надали. Але це не зупинило ані Дмитра, ані його начальника. На додаток до суду Лінча, у нас з'явився суд Литвинча», — написав Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Нагадаємо, 19 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти депутатів Верховної Ради Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, а також журналістки Світлани Крюкової.

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