Більше не будуть Героями України: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти зрадників та пропагандистів рф

У неділю, 19 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, чим увів у дію нові санкції РНБО. Вони направлені проти людей, які показали себе пропагандистами російської федерації та зрадниками України.

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Про це очільник держави повідомив у соціальній мережі.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає росії продовжувати війну», — заявив Зеленський.

Також президент додав, що в Україні продовжать позбавляти державних нагород зрадників. Він наголосив, що на звання Герой України заслуговують «тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні».

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«Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», — анонсував президент.

Хто у санкційному списку

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В указі № 38 від 19 січня 2025 року, опублікованому на сайті Офісу президента, зазначається, що санкції запровадили проти:

Нестора Шуфрича (нардеп, підозрюється у держзраді);

Євгена Горохова (науковець, екс-депутат Донецької обласної ради);

Леоніда Байсарова (екснардеп);

Олександра Однораленка (поплічник терористів «ДНР», мав звання Героя України);

Леоніда Литвинова (екснардеп);

Євгенія Мураєва (екснардеп, підозрюється у держзраді);

Олега Волошина (колишній нардеп, отримав підозру у держзраді);

Петра Симоненка (лідер забороненої в Україні комуністичної партії);

Костянтина Григоришина (російський бізнесмен);

Сергія Карякіна (шахіст-зрадник);

Ружени Рубльової (актриса-колаборантка);

Вадима Писарєва (артист балету, колаборант);

Іллі Резніка (член Російської академії мистецтв);

Василя Герелла (російський оперний співак, заслужений артист України);

Світлани Крюкової (ексзаступниця головреда підсанкційного видання «Страна»).

В рамках санкцій вказаним особам заблокують активи, обмежать можливість вести торгові та інші операції, вести бізнес, купувати майно та земельні ділянки і т.д. Крім того, їх позбавлять державних нагород.

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Також державних нагород позбавлять Юрія Башмета, Віктора Садовничого та Юрія Бойка (мав і звання Героя України).

Також 13 січня 2025 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію санкції проти фінансового сектору росії. До списку потрапили 140 суб'єктів.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти зрадників. Підсанкційних осіб позбавили державних нагород. У списку опинилися артисти-зрадники Ані Лорак і Таїсія Повалій, російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін. Також нагород позбавили зрадників Рената Кузьміна, Віктора Медведчука, Миколу Азарова, Віктора Пшонку та Дмитра Табачника.

Фото Офісу президента



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