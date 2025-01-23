Члени Центральної виборчої комісії, що простоює під час війни, отримують мільйонні премії та купують собі квартири і авто — розслідування BlackBox OSINT

У розслідуванні проєкту BlackBox OSINT виявлено, що члени Центральної виборчої комісії України, яка через дію воєнного стану й заборону на проведення виборів фактично не діє через непотрібність, продовжують отримувати зарплати у 200 тисяч гривень на місяць, а до них ще й премії, за що купують собі нові квартири, авто, земельні ділянки й цінні папери.

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Щомісяця на зарплати членів ЦВК та працівників секретаріату комісії держава сьогодні витрачає майже 17 млн грн, тобто близько 150 млн на рік. Зарплата одного з 17-ти членів ЦВК становить в середньому 200 тисяч грн на місяць. При цьому вони ще й отримують премії. До прикладу, лише за червень 2024 року на премії колективу Центрвиборчкому було витрачено 9 717 000 грн, всього за рік — 78 070 500 грн.

Це при тому, що під час воєнного стану в Україні неможливе проведення жодних виборів, а це означає, що ЦВК фактично не має, чим займатись, окрім як підтримувати роботу державного реєстру виборців. Тому у звітах ЦВК фігурують виготовлення корпоративного мерчу, публікація постів в соціальних мережах та проведення круглих столів і творчих конкурсів на тему активності молоді на виборах.

За три роки повномасштабного вторгнення члени ЦВК в умовах відсутності роботи демонструють лише покращення свого матеріального становища. Олександра Кармаза, за даними антикорупційного розслідування BlackBox OSINT, наприклад, придбала у 2024 році квартиру в новому житловому комплексі комфорт-класу OK’LAND в Києві, ціна якої без ремонту та меблів — 65 тисяч доларів США. Член ЦВК Сергій Постівий також купив собі квартиру площею майже 100 квадратних метрів в іншому київському ЖК Great, на яку він витратив 3 302 935 грн, при цьому ще відклавши в заощадження 1 млн грн і 5000 доларів.

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Їхній колега Сергій Дубовик своєю чергою у 2023 році придбав новий, з салону кросовер Suzuki Vitara за майже 1 млн грн. Але найбільше збагатився член ЦВК Павло Любченко, який за роки війни і простою Центральної виборчої комісії зміг якимось чином купити одразу три квартири, земельну ділянку в 68 гектарів у Кіровоградській області, автомобіль Honda Civic 2008 року, що був оформлений на дружину Аллу Любченко, та ще 6 255 230 грн витратити на купівлю державних облігацій.

Одну з квартир, як йдеться в розслідуванні, Любченко купив у 2022 році в Австрії для свого сина, і обійтись йому така квартира площею в 37 квадратів могла у 7,5 млн грн. Дві інші квартири член ЦВК придбав в Харкові. Після цих всіх витрат Павло Любченко ще й задекларував суттєві грошові заощадження: 154 000 доларів США, 34 000 євро та 280 000 гривень.

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Як збагатились члени ЦВК України Павло Любченко, Олег Діденко, Олександра Кармаза, Сергій Постівий та Сергій Дубовик під час війни. Інфографіка BlackBox OSINT

Автори розслідування підрахували, що за гроші, які держава щорічно витрачає лише на преміювання працівників державних установ, що простоюють під час дії воєнного стану, а це — 83,5 млн грн, можна було б придбати майже 2 тисячі дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo або 1065 купольних РЕБ на авто, кожен день конче необхідних військовим на лінії фронту.

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Раніше повідомлялося, що голова Держфінмону Ігор Черкаський через ФОПи родини відмиває десятки мільйонів гривень.

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