Через ФОПи членів родини голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського щороку «прокачуються» десятки мільйонів гривень, поки сам Черкаський систематично заплющує очі на масові скрутки ПДВ та діяльність конвертаційних центрів, за що, вірогідно, отримує неофіційні прибутки. Про це йдеться в розслідуванні проєкту BlackBOX OSINT про схеми голови Держфінмону Ігоря Черкаського.

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Найбільше грошей проходить через ФОП дружини Ігоря Черкаського, працівниці страхової компанії «Уніка» зі щомісячною зарплатнею у 8−10 тисяч гривень. У 2023 році дохід її ФОП з основним видом діяльності консультування з питань комерційної діяльності та управління склав 8,4 млн грн, за рік до того — 6,4 млн грн.

Діти Ігоря Черкаського, донька та син, також мають ФОП з основним видом діяльності страхових агентів та брокерів. Всі три ФОПи зареєстрованні на один і той самий номер телефону, що належить співробітниці тієї ж самої СК «Уніка». Як тільки діти голови Держфінмону відкрили свою підприємницьку діяльність, то буквально одразу стали отримувати великі прибутки. За 2015−2023 роки ФОП доньки заробив одразу 47,1 млн грн, а через ФОП сина за цей же час пройшло ще 35,5 млн грн.

При цьому, як зазначається у публічному розслідуванні BlackBOX OSINT, знайти в мережі хоч якусь інформацію чи рекламу послуг членів родини Ігоря Черкаського неможливо: немає жодних згадок дружини чиновника як консультанта, а доньки та сина — як страхових агентів чи брокерів, через що автори розслідування роблять висновок, що зароблені їхніми ФОПами гроші мають інше походження, а ФОПи використані лише для легалізації незаконно отриманих прибутків.

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Майно голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського та його родини. Інфографіка BlackBox OSINT

В контексті того, що це можуть бути за прибутки, BlackBox OSINT нагадують історію з розтрати грошей режиму експрезидента-втікача Віктора Януковича, коли майже 1,5 млрд доларів його оточення були заблоковані та вилучені Держфінмоніторингом, а потім, за підозрами НАБУ, були розтрачені головою ДСФМ Ігорем Черкаським. Крім того, на рахунку Черкаського кримінальне провадження за фактом злочинної бездіяльності Держфінмону щодо припинення діяльності мережі конвертаційних центрів, що призвела до збитків державі у 79 млрд грн.

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На сьогодні Ігор Черкаський, згідно з його декларацією, лише офіційно володіє автомобілем Infiniti QX 56, швейцарським годинником Audemars Piguet, вартість якого сягає 20 млн гривень, 38-ма картинами, великим маєтком у 544 квадратні метри в елітному селищі Козин під Києвом і земельною ділянкою у 1356 квадратів, а також 480 тисячами доларів та 148 тисячами євро готівкових коштів.

При цьому зарплата Ігоря Черкаського, який обіймає свою посаду вже 10 років, варіювалась від 9 500 грн на місяць у 2015 році до 100 тисяч гривень на місяць у 2023 році.

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