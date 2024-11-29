Після президентських виборів у США ситуація з допомогою і підтримкою України у війні з росією суттєво ускладнилась. Поки не офіційно, але часто західні ЗМІ обговорюють варіант відмови Києва від окупованих росією територій в обмін на припинення війни. Про перспективи зберегти державу у Facebook написав колишній Генпрокурор Юрій Луценко.

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«Як я бачу нинішню ситуацію? — пише в соцмережі Юрій Луценко.

1. ЗСУ залишаються єдиним фактором виживання України. Попри нікчемність і корумпованість влади, саме Армія тримає і нинішній фронт, і майбутнє нашої держави.

2. Після американських виборів відбулася зустріч президентів Байдена і Трампа, де сформувалося розділення ролей, щоб примусити Путіна припинити вогонь в Україні. 46-й президент Байден нарешті звільнився від необхідності думати про вплив червоних ліній на американські вибори та із задоволенням використовує до Путіна батіг. 47-й президент Трамп це не критикує і чекає свого часу на застосування пряника.

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3. Ніяких серйозних успіхів на полях бою Путін так і не досяг. Тому в хід пішла ескалація на ракетному фронті. Атакамси і Шторм шейдовси з нашого боку і масовані шахедно-ракетні атаки рф по українській енергетиці. Крім спроби нав’язати нам безнадію в темряві, Путін хоче зіграти в Карибську кризу-2, коли авантюра Хрущова з розміщенням ядерних ракет на Кубі поставила світ на межу атомної війни. Раджу прочитати про це у історика С. Плохія «Ядерне безумство». Тодішня ескалація закінчилася перемогою і Кеннеді, який акуратно, але наполегливо витискав радянців з-під боку США, і досягненням Хрущова, який отримав гарантії не вторгнення на Кубу і вивід американських ракет з Турції.

4. Здається, саме в цей сюжет грає Путін із своїм «Орєшніком». Його план передбачає панічну атаку на весь світ, якій допомогли заяви наших невігласів про ніби то «міжконтинентальну ракету». Далі плануються удари з використанням безядерної бойової частини. Ймовірно — по полігону, де ненависні плєшфюреру натівці навчають ЗСУ. Апогеєм стане шантаж удару по Києву, доповнений всесвітньою ядерною істерикою.

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5. Схоже, що все це має завершитися підписанням нового Договору про заборону ракет середньої та малої дальності. Нагадаю, що він був підписаний в 1987 році Рейганом та Горбачовим. У 2018-у президент Трамп вийшов з нього через порушення умов цього договору зі сторони РФ. Після інавгурації підписання нової Угоди між США і РФ може стати пряником для біснуватого Путіна, який марить повернутися за стіл великих держав.

6. При такому розвитку подій нам важливо не допустити нехтування безпекою України у цьому хеппі-енді. Президент Трамп точно не здасть Путіну всю Україну. Але чи залишить нам право на ракетний арсенал стримування ворога та двосторонні серйозні угоди військової допомоги — залежить від того, хто буде визначати позицію України.

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7. Тому нам потрібне припинення вогню. Це відкриє можливість виборам не так президента України, як Верховного Головнокомандувача ЗСУ, який і буде визначати формат мирної угоди. Вибір простий: Мінськ чи Стамбул. Озброєна фортеця, чи беззахисна жертва".



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