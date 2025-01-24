Багатоповерхівка під Києвом частково зруйнована внаслідок атаки російських безпілотників, є жертви (фото, відео)

Під час чергової ворожої атаки з повітря, яка відбулася у ніч проти 24 січня, на Київщині знов пошкоджена житлова забудова, троє людей загинули.

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Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Микола Клашник, внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку — горіли кілька квартир, був зруйнований фасад на 6−9 поверхах. Є інформація, що це сталося у Глевасі.

Під Києвом дрон-камікадзе пошкодив багатоповерхівку. Фото зі сторінки М.Калашника

За даними ДСНС, з багатоповерхівки евакуювали 150 мешканців. Двох людей врятували надзвичайники — чоловіка, який отримав травму, та жінку, яка була заблокована на 9 поверсі.

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З багатоповерхівки у Фастівському районі евакуювали 150 мешканців. Фото ДСНС

Рятувальники допомогли жінці, яку було заблоковано на 9 поверсі будинку. Фото ДСНС

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На жаль, є жертви — загинув чоловік 1988 року народження.

У Фастівському районі загинув чоловік. Фото ДСНС

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На місці падіння уламків працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи. Розгорнуто пункт незламності.

В іншому населеному пункті, на жаль, також є жертви — тіла загиблих знайшли під час гасіння пожежі в Броварах, де горів будинок на площі 120 «квадратів». Загиблі — подружжя 1966 та 1965 років народження.

В Броварах загинула подружня пара. Фото зі сторінки Миколи Калашника

Нагадаємо, що напередодні російські загарбники атакували дронами та балістичними ракетами Запоріжжя, де постраждало багато людей і були жертви.

Фото ДСНС

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