Багатоповерхівка під Києвом частково зруйнована внаслідок атаки російських безпілотників, є жертви (фото, відео)
Під час чергової ворожої атаки з повітря, яка відбулася у ніч проти 24 січня, на Київщині знов пошкоджена житлова забудова, троє людей загинули.
Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Микола Клашник, внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку — горіли кілька квартир, був зруйнований фасад на 6−9 поверхах. Є інформація, що це сталося у Глевасі.
За даними ДСНС, з багатоповерхівки евакуювали 150 мешканців. Двох людей врятували надзвичайники — чоловіка, який отримав травму, та жінку, яка була заблокована на 9 поверсі.
На жаль, є жертви — загинув чоловік 1988 року народження.
На місці падіння уламків працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи. Розгорнуто пункт незламності.
В іншому населеному пункті, на жаль, також є жертви — тіла загиблих знайшли під час гасіння пожежі в Броварах, де горів будинок на площі 120 «квадратів». Загиблі — подружжя 1966 та 1965 років народження.
Нагадаємо, що напередодні російські загарбники атакували дронами та балістичними ракетами Запоріжжя, де постраждало багато людей і були жертви.
Фото ДСНС133
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