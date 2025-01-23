Терористи з рф атакували балістикою Запоріжжя: в результаті варварського удару є вбиті та постраждалі, серед них — немовля

У ніч проти 23 січня ворог знов атакував Україну — завдав балістичних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Під час оголошеної повітряної тривоги в Запоріжжі було чутно щонайменше кілька потужних вибухів. Внаслідок атаки є загиблий і постраждалі, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Перший вибух у Запоріжжі було чути приблизно о 04:02.



«Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки», — йшлося у повідомленні.

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В результаті удару росіян 16 людей поранені, серед них двомісячне немовля, 5 людей у тяжкому стані, повідомив Федоров.

Пізніше він уточнив, що поранені четверо співробітників ДСНС. Їх госпіталізовано. Кількість постраждалих збільшилась до 24 людей.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 361 удар по 10 населених пунктах Запорізької області.

Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Вночі агресор двічі атакував Дніпропетровську область. Обидва рази поцілив по Марганецькій громаді.

Спершу застосував важку артилерію. Потім — дрон-камікадзе. Сталася пожежа. Люди не постраждали, повідомив очільник області Сергій Лисак.

За інформацією Генштабу, за минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення. Найбільш критична ситуація на Покровському напрямку, де росіяни 55 разів намагалися прорвати нашу оборону.

Разом з тим ворог також має втрати. За добу армія росії втратила 1340 солдатів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну, рф втратила 825 320 військових.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники вдарили ударними дронами по Миколаєву. У місті внаслідок падіння уламків БПЛА відбулось шість пожеж на різних локаціях. Пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна квартир у восьми багатоквартирних будинках та кілька приватних будинків. На Сумщині в результаті удару частково зруйнований верхній поверх двоповерхового приватного житлового будинку, виникла пожежа.

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