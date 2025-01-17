Ворог продовжує обстріли України: під Києвом через падіння уламків дрону поранено дитину, сталася пожежа

Російські терористи продовжують обстрілювати мирні міста і села України. Так, чергова атака російських військ почалася ввечері 16 січня: ворог запустив Україні кілька груп ударних безпілотників для чергової повітряної атаки, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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О 22:45 через фіксацію БПЛА противника у Київській області була розпочата робота систем протиповітряної оборони, розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.



За його словами, у Київській області через падіння уламків збитих російських безпілотників в одному з населених пунктів була поранена дитина. Крім того, сталася пожежа, яку вже локалізували.

Чиновник уточнив, що постраждав хлопчик 2012 року народження — у нього підозра на контузію та рвана рана стегна.

«Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога», — розповів керівник КОВА.

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Також сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів.

«Пожежа вже локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку», — йдеться в заяві чиновника в його Telegram-каналі.

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Крім того, впродовж доби окупанти завдали 515 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області. Звідти надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, мирні жителі під час атак не постраждали.

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Не обійшлося без обстрілів і на Дніпропетровщині. Так вдень агресор бив по Нікопольщині дронами-камікадзе. Також скидав боєприпаси з БпЛА та поцілив по райцентру та Марганецькій громаді.

Понівечена інфраструктура, проте люди не постраждали, доповіли в Дніпропетровській ОВА.

В той же час ворог продовжує нести втрати на фронті. Лише за добу українські воїни змогли «деактивувати» 1670 загарбників, 12 танків, 63 БПЛА, 4 артсистеми ворога та іншу смертоносну техніку. Про це інформують у Генеральному штабі ЗСУ.

Оперативені дані Генштабу ЗСУ

Відзначимо, що головним напрямком ударів ворога залишається Донеччина і зокрема Краматорськ, який нещодавно постраждав від авіатаки ворога.



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