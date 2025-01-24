Боксер-ґвалтівник, який приніс своїй країні перше «золото» Олімпійських ігор, отримав тюремний термін

Перший в історії Таїланду володар золотої медалі Олімпійських ігор, знаменитий ексбоксер 52-річний Сомлак Камсінг засуджений до трьох років, одного місяця та 10 днів позбавлення волі за спробу зґвалтування неповнолітньої, повідомляє Bangkok Post. Раніше винним у справі про зґвалтування визнали легенду UFC Конора Макгрегора.

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Як з'ясувалося, інцидент стався 9 грудня 2023 року. Камсінг познайомився у нічному клубі з 17-річною дівчиною, після чого повів її до готелю. За словами потерпілої, обвинувачений намагався зґвалтувати її, але не зміг через відсутність ерекції, тому просто брутально потерся об неї своїм тілом.

На думку правосуддя, дівчина висунула звинувачення на підставі слідів синців на її грудях та в районі піхви. Суд відхилив твердження Камсінга про те, що все сталося за взаємною згодою. Боксер стверджує, що не знав віку своєї супутниці, поки не запитав її про це вже у готельному номері. За словами таїландця, дізнавшись, що вона неповнолітня, він припинив домагання.

У повідомленні суду йдеться про те, що, хоча дівчина пішла за Камсінгом в готель, це не означало, що вона була готова зайнятися з ним сексом. Захист потерпілого не зміг довести наявність наміру в проституції, оскільки дівчина не просила жодних грошей.

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Камсінг уже заявив, що оскаржуватиме вирок. Поки що ж суд схвалив його звільнення під заставу у розмірі 300 тисяч бат (майже 9 тисяч доларів). Боксер зобов'язаний виплатити 120 тисяч бат (близько 3,5 тисяч доларів) як компенсацію потерпілій і 50 тисяч бат (приблизно 1,5 тисячі доларів) її родичам.

Додамо, що чемпіон Азії та дворазовий переможець Азіатських ігор Сомлак Камсінг завоював «золото» Олімпіади-1996 в Атланті у ваговій категорії до 57 кг. Спортсмен також відомий ролями у тайських фільмах та серіалах, а ще своєю кар'єрою співака. У 2018 році боксер був оголошений банкрутом після того, як накопичив боргів у розмірі близько 4 мільйонів бат (приблизно 12 тисяч доларів) через збанкрутілий бізнес автозаправної станції. Проте Асоціація боксу Таїланду допомогла йому вирішити фінансові проблеми.

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Сомлак Камсінг з легендарним Жан-Клодом ван Даммом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексворотар збірної Ізраїлю, який народився в Україні, заарештований за спробу згвалтування та зберігання наркотиків.

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