Конора Макгрегора визнали винним у справі про зґвалтування: що вирішив суд (фото, відео)

Знаменитий ірландський боєць UFC Конор Макгрегор був визнаний винним у справі про сексуальне насильство рішенням суду присяжних у Дубліні, повідомляє MMA Junkie.

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Позов подала 35-річна перукарка Нікіта Ні Лаймхім, яка стверджувала на суді, що 9 грудня 2018 року вона була неодноразово зґвалтована п'яним Макгрегором та його помічником Джеймсом Лоуренсом у Beacon Hotel у Дубліні. Жінка вимагала від бійця відшкодування збитків у розмірі понад 2 млн доларів. За словами передбачуваної жертви, через цей інцидент вона була змушена піти з роботи, змінити місце проживання та звернутися за допомогою до фахівців.

Щоправда, оскільки повноцінну кримінальну справу не порушили (ірландська прокуратура не бачила шансів на обвинувальний вирок), то суд присяжних зобов'язав Макгрегора виплатити своїй жертві 248 тисячі 603 євро для відшкодування моральної шкоди. Помічника бійця Джеймса Лоуренса виправдали.

До речі, Конор Макгрегор у присутності своєї матері Маргарет та коханої Ді Девлін, яка рік тому народила йому четверту дитину, зізнався на судовому засіданні, що у нього був секс із Нікітою, але нібито за взаємною згодою.

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На засіданні суду Конора Макгрегора підтримували кохана та мати

Вийшовши з суду, Макгрегор не став коментувати вирок. А ось Нікіта Ні Лаймхім, не стримуючи сліз, прочитала заздалегідь підготовлений текст.

«Я вражена і зворушена підтримкою, яку отримала від усіх, — сказала Нікіта Ні Лаймхім. — Моя дочка давала мені сили та мужність протягом останніх шести років цього жаху, щоб продовжувати боротися за справедливість. Я хочу показати їй і всім іншим дівчатам і хлопчикам, що якщо з тобою щось трапиться, ти зможеш постояти за себе — ким би не була ця людина і справедливість переможе».

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Вже пізніше відреагував і Конор Макгрегор.

«Я оскаржитиму сьогоднішнє рішення, — написав боєць у соцмережах. — Невелике покарання я отримав за напад, а не за тяжку шкоду здоров'ю. Я розчарований, що присяжні не вислухали всіх доказів, які були надані прокурору. Зараз я з сім'єю, зосереджений на своєму майбутньому. Дякую всім за підтримку по всьому світу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Конор Макгрегор зламав носа відомому діджею.

Фото РА

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