Ми щасливіші, ніж будь-коли: Річард Гір розповів про своє нове життя в Іспанії

Актор Річард Гір, найбільш відомий своєю роллю в «Красуні», дав інтерв’ю місцевим ЗМІ, де він розповів про своє життя після переїзду до Іспанії. Він переїхав до країни разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільва, а також їхніми дітьми — 5-річним Олександром, 4-річним Джеймсом і 11-річним Альбертом.

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«Правда в тому, що ми щасливіші, ніж будь-коли. Алехандра, тому що вона вдома, а я, тому що якщо вона щаслива — я щасливий», — пояснив він.

Актор розповів, що вони з дружиною поділяють любов до екологічної роботи, працюючи разом над кількома проєктами.

«Ми всі можемо звести до мінімуму наше его. І саме тоді відбуваються справжні зміни. Моя дружина сяє щирістю та почуттям вдячності, — додав він. - Ми — споріднені душі. У нас однакові цінності, ми бачимо світ однаково, і з першої миті ми відчували, що знаємо одне одного вже давно. І це буває тільки раз, якщо взагалі буває… Нас об'єднала карма минулих життів».

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Гір раніше заявляв, що вони переїжджають до Іспанії, щоб познайомитися з культурою батьківщини його дружини та щоб вона почувалася вдома.

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