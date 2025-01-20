100 разів відмовляли: Анджеліна Джолі про початок кар’єри

Як і будь-яка інша успішна акторка, Анджеліна Джолі, яка нарешті розлучилася із Бредом Піттом після восьми років суперечок, також мала свої злети та падіння на шляху до успіху. Джолі розповіла, що вона подолала багато чого, щоб зробити ім'я в Голлівуді. Оскароносна актриса зізналася, що отримувала відмову 100 разів у перші дні своєї кар'єри. Але вона не дозволила цьому вбити її мрію.

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49-річна Джолі розповіла, що кастинг-директори часто казали їй, що вона виглядає «надто темною та надто етнічною», пише The News.

«Мені здається, я почала проходити прослуховування десь у 16 чи 17, і… я ніколи не була „такою“ дівчиною. Мені завжди казали, що я занадто темна. Я пройшла через період, коли мені казали, що я занадто етнічна. Хіба це не дивно?» — сказала вона.

Анджеліна розповіла, що вони з мамою рахували її прослуховування та кастинги і саме так дізналися, що їй відмовили понад 100 разів.

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Однак вона не дозволила постійним відмовам демотивувати її, радше Джолі прийняла свою індивідуальність. Нещодавно Анджеліна знялася у фільмі «Марія», за який вона може бути номінована на премію «Оскар» у 2025 році.

Раніше повідомлялося, Анджеліна Джолі пояснила, що пішла на свідомий обман режисера заради омріяної ролі.

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