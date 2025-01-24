Чи дорожчатиме свинина у лютому: виробники помітили одну тенденцію

Січень став місяцем посиленого споживання свинини через свята, щоправда, це досить своєрідно вплинуло на ціни. А ось лютий може стати періодом падіння цін на цей вид м'яса.

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Про таку можливість повідомили в Асоціації «Свиноводи України», за даними якої на ринку спостерігається тенденція до зниження попиту на цей вид м'яса. Так, другий тиждень поспіль 1 кг живої маси свині коштує близько 74−75 грн.

При цьому представники м'ясопереробної галузі наголошують на зниження обсягів реалізації по всіх каналах, проте висловлюють надію на пожвавлення з початком нового місяця. Більшість і виробників, і переробників констатують, що пропозиція товару залишається обмеженою.

Водночас окремі заготівельники вважають, що цього чинника недостатньо для збереження поточного рівня цін на майбутніх торгах, тому передбачають їхнє падіння на 2−3 грн за 1 кг. Разом з тим, є сумнів, що зниження цін дозволить різко збільшити обсяги продажів, тому не виключено, що ціни залишаться на колишньому рівні.

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За даними сайту Мінфіну, ціни на свинину станом на 24 січня коливаються від 177 (грудинка) до 265 гривень (ошийок) за кілограм.

Тим часом у НБУ погіршили прогноз інфляції на 2025 рік, тобто українців очікує зростання цін на продукти.

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