Тисяча обшуків, сотні вилучених «стволів» та десятки затриманих: в Україні провели масштабну спецоперацію (фото, відео)

В Україні триває боротьба зі злочинністю. З метою перекриття каналів незаконного збуту та зберігання зброї, боєприпасів, а також унеможливлення їх потрапляння до рук криміналітету, правоохоронці провели понад 1000 одночасних обшуків у причетних до цього осіб. Про це повідомили в Національній поліції України.

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«У результаті поліцейські вилучили понад 800 одиниць різного виду озброєння, зокрема переробленої під вогнепальну, боєприпасів та вибухових речовин. Серед вилученого — 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тис. набоїв різного калібру та 57 кг вибухових речовин. Також вилучено 22 кг наркотичних засобів та психотропних речовин, кошти в сумі 166 тис. грн., понад 32 тис. дол. та 37 тис. євро та більше 546 кг бурштину», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці повідомили, що 67 зловмисників отримали підозри, 45 із них поліцейські затримали у процесуальному порядку.

«Їхні дії кваліфіковані за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Вилучене буде направлено на експертизу. Після її результатів дії зловмисників можуть бути додатково кваліфіковані. Також ще 10 особам підготовлено проєкти щодо повідомлення про підозру, які заплановано вручити найближчим часом», — повідомили в Нацполіції.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в Україні було викрито масштабний канал збуту зброї і наркотиків.

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