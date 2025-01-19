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Продавали трофейне озброєння та боєприпаси: СБУ та Нацполіція затримали 15 ділків

13:24 19 січня 2025
Боєприпаси, фото СБУ

Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів у 4-х регіонах України.

За даними СБУ, протягом доби майже одночасно було затримано 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження.

Серед вилученого у ділків — російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом «Вогнище», партія осколкових гранат та вибухівка.

Зокрема, на Київщині затримано 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували трофейним озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.

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Після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області нейтралізовано ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 В з пострілами та набоями різного калібру.

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В Одесі «на гарячому» затримано ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої та бойові гранати.

У зловмисника також вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 та РГД.

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У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

У Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він вимагав проведення оплати через «анонімні» платіжні системи.

Всім затриманим повідомлено про підозру за статтею «незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Сьогодні також стало відомо, що СБУ затримала адвоката-зрадника, який вербував агентів для російського гру та захищав їх у судах.

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