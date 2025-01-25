Пішов з життя наймолодший футболіст в історії «Манчестер Юнайтед», котрий тиснув руку королеві (фото, відео)

У віці 84 років помер колишній воротар «Манчестер Юнайтед» Девід Гаскелл, який досі залишається наймолодшим гравцем в історії легендарного клубу, повідомляє офіційний сайт «МЮ». Раніше не стало ікони «Манчестер Юнайтед» Боббі Чарльтона.

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«Дейв був відданий своїй коханій дружині Барбарі, з якою він прожив 68 чудових років у шлюбі. Він був гордим батьком для своїх трьох дочок, Мішель, Леслі та Ніколи, і люблячим дідусем для Джоела, Емілі, Елеонори, Теда та Едіт. Його родина була його найбільшою радістю, і його спадщина житиме завдяки рідним», — йдеться у заяві родини футболіста.

Девід Гаскелл увійшов в історію 24 жовтня 1956 року, коли у 16 років і 19 днів зіграв у матчі за Суперкубок Англії проти «Манчестер Сіті» та виграв трофей (1:0). Під час зустрічі основний воротар «МЮ» Рей Вуд отримав травму, а замінити його виявилося нікому. І ось тоді на трибуні знайшли юного Гаскелла, який був лише п'ятим голкіпером у системі клубу і просто прийшов подивитися матч улюбленої команди. Хлопцю швидко знайшли бутси та форму, відправивши на поле, де він зіграв «на нуль».

Після побаченого легендарний тренер «МЮ» Метт Басбі негайно перевів хлопця до першої команди.

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Пік кар'єри Гаскелла припав на 1963 рік, коли він захищав ворота «Манчестер Юнайтед» у переможному фіналі Кубка Англії на «Уемблі» проти «Лестера». Під час церемонії вручення трофею йому тиснула руку сама Королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Загалом Девід Гаскелл провів у «МЮ» 11 років, щоправда, зігравши лише 96 матчів.

Після відходу з легендарного клубу Гаскелл захищав ворота «Уігана» та «Рексхема», завершивши кар'єру в південноафриканському клубі «Аркадія Шепердс».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя легендарний футболіст «Манчестер Юнайтед», володар «Золотого м'яча» Деніс Лоу.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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