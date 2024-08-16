Легендарна тенісистка стала матір'ю у 67 років (фото)

Легендарна чехословацька та американська тенісистка 67-річна Мартіна Навратілова, яка перемогла дві форми раку, та її 52-річна дружина, колишня віцеміс СРСР Юлія Лемігова, стали батьками. Пара, яка мешкає у США, усиновила двох хлопчиків, повідомляє журнал People.

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«Ми на сьомому небі від щастя, усвідомлюючи труднощі та нагороди для всіх», — поділилася емоціями Мартіна Навратілова.

Зазначимо, що легендарна спортсменка, яка виграла рекордні 177 титулів за блискучу кар'єру в тенісі, і ексросіянка познайомилися ще у 2000 році, але одружилися лише в 2014-му. Пара виховує двох доньок Юлії від колишніх стосунків - 24-річну Вікторію та 19-річну Емму.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найзірковіша пара світового жіночого футболу розлучається після чотирьох років шлюбу.

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