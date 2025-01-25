У багатоповерхівці в Ірпені під Києвом стався вибух: що відомо
В суботу, 25 січня, і місті Ірпінь під Києвом стався вибух у багатоповерхівці 25 січня. Причина з'ясовується.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.
«25 січня о 09:05 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про вибух в квартирі на 7-му поверсі 10-ти поверхового будинку у м. Ірпінь», — йдеться у повідомленні ДСНС.
До місця події одразу було направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста.
Вже на місці рятувальники з'ясували, що стався вибух, по зовнішніх ознаках вогню та диму виявлено не було. Також обійшлося без травмованих та загиблих.
Своєю чергою, в Поліції Київщини додали, що внаслідок вибуху житлове приміщення зазнало пошкоджень. Причина вибуху встановлюється.
Наразі на місці події працюють правоохоронці Бучанського управління поліції та інші профільні служби.
Також нагадаємо, що і у Вишневому під Києвом було пошкоджено житловий будинок — це стало наслідком атаки росії цієї ночі.
Фото ДСНС України104
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