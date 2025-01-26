Українські дрони знову підпалили НПЗ у Рязані (відео)

У російській Рязані знову горить нафтопереробний завод, атакований двома днями раніше.

Як заявили в міноборони росії, над областю було «знищено 8 БпЛА». Також повідомлялося про збиття шести безпілотників у Курській області та одного — у небі над Білгородщиною.

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Росвлада заявила про "збиття 8 БпЛА" у Рязанській області. Фото Exilenova+

Губернатор Рязанської області Павло Малков також повідомляв про знищення ударних безпілотників та відсутність потерпілих, проте додавав, що «матеріальні збитки оцінюються». А канал SHOT — про те, що в районі міста місцеві жителі чули близько 15 «гучних звуків», «характерні звуки БпЛА в небі» та що «видні яскраві спалахи в районі селища Дядьково».

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Також повідомлялося про вибухи у районі місцевого НПЗ. "Рязанський НПЗ добивається. Це паливо для військової техніки і не тільки", - пише керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Цього ранку російські паблики повідомляли, що в аеропортах Іжевська та Казані вводився план «Ковер». Попередньо, через українські БпЛА в небі.

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Нагадаємо, що напередодні під атакою знаходився завод «Кремній Ел» у Брянській області, який виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК «Панцир», ракет «Іскандер», РЛС та РЕБ, а також БпЛА. Підприємство було атаковане дронами ЗСУ кілька разів, у тому числі восени минулого року.

Фото — скріншот

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