Помер уславлений олімпійський чемпіон, котрого тричі визнавали найкращим у Європі (фото, відео)

Один із найтитулованіших гравців світового баскетболу, чемпіон Олімпійських ігор, світу та Європи у складі збірної Югославії Дражен Даліпагіч помер в одній з лікарень Белграда після тривалої боротьби з раком товстої кишки у віці 73 років, повідомляє kurir.rs. Раніше не стало легенди НБА, який усиновив чотирьох дітей і володів дев'ятьма мовами.

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На клубному рівні Даліпагіч завоював Кубок Корача у 1978 та 1979 роках і двічі перемагав у чемпіонаті Югославії з «Партизаном». Також Дражен грав за «Удіне», «Верону», «Венецію», «Црвену Звезду» та «Реал».

Дражен Даліпагіч у майці "Реала"

Даліпагіч не займався серйозно баскетболом до 19 років, але у своєму другому сезоні вже виступав за збірну Югославії, з якою він досяг піку своєї кар'єри, вигравши золоту медаль на Олімпіаді-1980 у москві.

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Він також здобув «срібло» на Іграх у Монреалі 1976 року та «бронзу» у Лос-Анджелесі 1984-го. Крім того, в колекції легенди баскетболу є «золото» чемпіонату світу 1978 року, на якому його визнали найкращими гравцем, і три поспіль чемпіонські титули Євробаскета-1973, 1975 і 1977.

Загалом же Даліпагіч у 243 матчах за національну команду набрав 3 700 очок, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Югославії.

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Виблискував Дражен результативністю і клубному рівні, аж 15 разів набираючи за гру щонайменше 50 очок. Найвищим результатом Небесного льотчика в одному матчі стали 70 (!) очок, які він набрав у майці «Венеції» в протистоянні з «Віртусом» 25 січня 1987 року. За іронією долі, саме в цей день через 38 років він помер…

У 2004 році Дражена Даліпагіча ввели до Зали слави баскетболу, а у 2007 році він отримав таку ж нагороду від ФІБА.

Легенда баскетболу був одружений на колишній тенісистці Соні Пожег, яку вважали найкрасивішою спортсменкою Югославії. У них двоє дітей — дочка Саня та син Даворін, які грали у баскетбол, але й близько не дотягували до показників батька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя український олімпійський чемпіон з баскетболу Анатолій Поливода.

Фото із соцмереж

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