Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук визнала, що з проходженням ВЛК військовозобов'язаними, які до травня минулого року були визнані обмежено придатними (наразі цей статус скасовано), є певні проблеми.

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«За законом, усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності. На сьогодні більшість з них (понад 1 мільйона людей!) ще не пройшли відповідні медогляди. В тому числі й тому, що не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК (бо там черги)», — зазначає Верещук.

За її словами, дотримання термінів проходження військово-лікарських комісій до визначених законом термінів, «абсолютно нереально».

Заступниця голови ОП зазначає, що наразі триває робота над внесенням законодавчих змін, аби продовжити строк для повторного медогляду обмежено придатними, а також над тим, щоб поки не застосовувати штрафні санкції у відношенні цієї категорії військовозобов'язаних. За її словами, наразі Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх обмежено придатних, а також забезпечують відповідні виклики людей для проходження медкомісії.

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«Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон», — додала вона.

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Також Верещук в ефірі телемарафону зазначила, що збільшення термінів дозволить Міністерству оборони та ТЦК запустити електронні направлення на ВЛК. «Є проблема з викликами, адже електронних направлень поки що немає. Нам потрібно внести зміни до постанови 560. Кабінет Міністрів пообіцяв, що 28 січня така постанова буде прийнята, і люди зможуть отримувати електронні сповіщення. Так ми приберемо з ТЦК великі черги», — цитує чиновницю hromadske.ua.

За словами Верещук, депутатів також проситимуть відкласти повторну ВЛК та штрафи через її непроходження для молоді у віці 25 років, які наразі не підлягають мобілізації, але мають пребувати на обліку та проходити медкомісію. Вона впевнена, що це посприяє «розвантаженню» медкомісій.

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До речі, днями заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомляла про початок бета-тестування електронних направлень на ВЛК у застосунку Резерв+.

«Більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо буде лише надіслати запит в застосунку. А далі керівник ТЦК підтвердить запит і ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією: номер направлення, адресу медзакладу, підпис керівника ТЦК. У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК», — пояснювала вона.

Раніше юристи звертали увагу на невідповідність певних нормативних актів, які регулюють проходження ВЛК. Так, одна з урядових постанов забороняє направляти на ВЛК тих, у кого є відстрочка, а закон про скасування обмеженої придатності, де стверджується, що ВЛК «підлягають» обмежено придатні військові та військовозобов'язані, винятків не передбачає.

Фото зі сторінки Катерини Черногоренко у соцмережах

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