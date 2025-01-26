Картки тимчасово закінчилися: пенсіонери не можуть оформити тисячу Зеленського в «Ощадбанку»
З грудня минулого року громадяни, які залишаються в Україні, отримали можливість подавати заявку на зимову підтримку в розмірі тисячі гривень на особу, у тому числі й на дітей. Заявку можна подавати через «Дію». Людям похолого віку, у яких нема сучасних смартфонів, дозволили оформлювати фізичні картки чи отримувати «тисячу Зеленського» на пошті. Втім, деякі пенсіонери стикалися з тим, що їм відмовляли в отриманні грошей, або висували додаткові умови.
А наразі стало відомо про нові труднощі з отриманням грошової допомоги. Так, у коментарі під постом «Ощадбанку» в соцмережах одна із інтернет-користувачок поскаржилася, що у відділенні їй повідомили про відсутність карток, на які мають надходити виплати.
Інша пенсіонерка з другою групою інвалідності скаржилася на подібну проблему та висловлювала незадоволення тим, що їм з чоловіком порадили звернутися до іншого відділення.
На скарги користувачів відреагувала співробітниця головного офісу фінансової установи, яка визнала існування такої проблеми: «Перепрошуємо за завдані незручності. Щодо оформлення карток на виплату 1000 гривень, дійсно, якщо у відділенні вони закінчилися, потрібно очікувати поки будуть виготовленні нові, або ж звернутися в інше відділення „Ощадбанку“ для уточнення наявності».
Раніше на проблеми з виплатою скаржилися батьки, дані дітей яких не підтягувала «Дія». Варто зазначити, що це відбувалося під час ліквідації наслідків масштабної російської кібератаки на державні реєстри.
Фото Pixabay417
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