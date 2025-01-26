41.76 / 42.29 43.71 / 44.38
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Картки тимчасово закінчилися: пенсіонери не можуть оформити тисячу Зеленського в «Ощадбанку»

16:06 26 січня 2025
Попит на картки для виплати «зимової допомоги» перевищує пропозицію. Фото Pixabay

З грудня минулого року громадяни, які залишаються в Україні, отримали можливість подавати заявку на зимову підтримку в розмірі тисячі гривень на особу, у тому числі й на дітей. Заявку можна подавати через «Дію». Людям похолого віку, у яких нема сучасних смартфонів, дозволили оформлювати фізичні картки чи отримувати «тисячу Зеленського» на пошті. Втім, деякі пенсіонери стикалися з тим, що їм відмовляли в отриманні грошей, або висували додаткові умови.

А наразі стало відомо про нові труднощі з отриманням грошової допомоги. Так, у коментарі під постом «Ощадбанку» в соцмережах одна із інтернет-користувачок поскаржилася, що у відділенні їй повідомили про відсутність карток, на які мають надходити виплати.

Інша пенсіонерка з другою групою інвалідності скаржилася на подібну проблему та висловлювала незадоволення тим, що їм з чоловіком порадили звернутися до іншого відділення.

На скарги користувачів відреагувала співробітниця головного офісу фінансової установи, яка визнала існування такої проблеми: «Перепрошуємо за завдані незручності. Щодо оформлення карток на виплату 1000 гривень, дійсно, якщо у відділенні вони закінчилися, потрібно очікувати поки будуть виготовленні нові, або ж звернутися в інше відділення „Ощадбанку“ для уточнення наявності».

РЕКЛАМА
Отримувачі "зимової допомоги" скаржаться на відсутність карток у відділеннях банку. Фото з Facebook

Раніше на проблеми з виплатою скаржилися батьки, дані дітей яких не підтягувала «Дія». Варто зазначити, що це відбувалося під час ліквідації наслідків масштабної російської кібератаки на державні реєстри.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

417

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінансовий гороскоп для Овнів та Козерогів на лютий-2025. Фото Pixabay

Астрологи назвали два знаки зодіаку, які зможуть розбагатіти у лютому

Пугачова та Галкін, фото з відкритих джерел

Сподіваються, що переїзд буде останнім: Алла Пугачова та Максим Галкін покидають Кіпр

Самвел Адамян

Кекс за рецептом Самвела Адамяна: готується за 5 хвилин, виручить господиню у будь-який момент

Річард Гір та Алехандра Сільва

Ми щасливіші, ніж будь-коли: Річард Гір розповів про своє нове життя в Іспанії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту