З оформленням «тисячі Зеленського» на дітей є проблеми: що кажуть у Мінцифри

Проблеми із заявками на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка» є не лише у людей похилого віку з «кнопковими» телефонами, а й у батьків дітей.

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Так, громадяни скаржаться на те, що «Дія» не підтягує у застосунок їхні свідоцтва про народження. Одна з інтернет-користувачок додала, що наразі у застосунку взагалі зникла така функція. «Чому я не можу подати заяву на дітей на виплату? На себе оформила 19 грудня і з тих пір висить, що на дітей подати заяву можна буде пізніше і свідоцтва не можливо було підтягнути. А тепер і взагалі зникла ця функція», — написала вона у коментарях під постом «Дії» у соцмережах.

Адміністратори в свою чергу зазначили, що наразі національні інформаційні системи відновлюють реєстри після нещодавньої масштабної кібератаки ворога.

«Дія не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів. Команда партнера докладає максимум зусиль, щоб швидше вдалося скористатися сервісами «Дії», — йдеться у повідомленні.

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Інша жінка скаржилася, що не може оформити «тисячу Зеленського» на дитину вже місяць. Вона змінили прізвище, а «Дія» не підтягує свідоцтво дитини. А в банку їй нічим не допомогають, «посилаючи в «Дію». Ось таке замкнене коло.

На це аміністратори відповіли, що банк мав би допомогти в такій ситуації, і порадили звернутися зі скаргою до керівництва банку або до Мінекономіки, яке є координатором цієї послуги.

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Тим часом видання «На пенсії» розповідає про ситуацію, в якій опинився мешканець Харкова, який у відділенні «Ощадбанку» спробував оформити фізичну пластикову карту «Національний кешбек». Але в банку чоловіку повідомили, що ця послуга. платна. І коштує фізична картка 100 гривень.

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Втім, на «гарячій лінії» «Ощадбанку» повідомили, що карту «Національний кешбек» можуть оформити люди віком понад 65 років і ті, хто має інвалідність, але ця послуга безкоштовна. Якщо у людини вимагають оплату, потрібно звернутися до керівника відділення або зателефонувати за номером 0 (800) 210−800.

Громадянам також варто пам'ятати, що на виплати можуть розраховувати лише ті громадяни, які перебувають в Україні, а не виїхали за межі країни, тікаючи від війни.

Фото Pixabay

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