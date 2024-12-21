Із «тисячою Зеленського» не все так просто: у пенсіонерів проблеми з оформленням виплати на пошті та в банках

Є певні моменти, на які потрібно зважати отримувачам «Зимової єДопомоги». Так, виявляється, що банки мають право стягувати кошти з картки боржника, якщо є відповідне рішення суду.

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А видання «На пенсії» розповідає про кілька проблем, з якими стикаються пенсіонери.

Так, одна з читачок поскаржилася, що пішла на «Укрпошту» по «тисячу Зеленськго», але їй там запропонували заповнити декларацію, вказавши, чи є у неї пільги, яку пенсію отримує тощо. Втім, журналісти з'ясували, що людям не потрібно заповнювати таку декларацію, що йбуло підтверджено у колцентрі «Укрпошти». Зазначається, що пенсіонерам, які отримують пенсію через листоношу або у відділеннях пошти, ніяких анкет заповнювати не потрібно — кошти нараховуються автоматично, а поштові відділення лише ведуть накладну, де фіксується факт нарахування тисячі гривень, яку має підписати отримувач.

Тим, хто зіткнувся з подібною ситуацією, радять звертатися на «гарячу лінію» «Укрпошти» — (0800) 300−545, або на Урядову лінію — 15−45.

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Про другий випадок розповіли пенсіонери, які спробували оформити «Зимову єДопомогу» в банках, де отримують пенсію. Люди стверджували, що їм відмовили у «ПриватБанку» та «Ощадбанку», мотивуючи це тим, що у пенсіонерів — кнопкові телефони. Хоча людям віком понад 65 років програма не забороняє оформлювати й пластикової картки «Національний кешбек», на які нараховують держдопомогу.

В «Ощадбанку» журналістам повідомили, що заявки на видачу фізичних пластикових карток «Національний кешбек» приймають від людей старших за 65 років. Для цього у відділення банку потрібно прийти з паспортом та ідентифікаційним кодом. Якщо вам відмовили, звертайтеся на «гарячу лінії» «Ощадбанку» за телефоном (0800) 210−800.

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А у «ПриватБанку» заявили, що фізичну картку «Національний кешбек» можуть отримувати не лише люди старшого віку, а й молодші, у яких немає змогу оформити віртуальну карту. Це можна зробити як у відділенні, так і дистанційно, зателефонувавши за номером 37−00. Втім, це можуть зробити лише клієнти банку. Тобто якщо людина отримуєте пенсію на картку «ПриватБанку», то заявку у неї можуть прийняти й за телефоном.

Раніше заступниця міністра економіки України Надія Бігун розповідала, що заявки на отримання фіндопомоги в рамках програми «Зимова єПідтримка» можна подавати аж до 28 лютого 2025 року. Зазвичай гроші надходять протягом десяти днів після подання заявки.

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Фото Pixabay

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