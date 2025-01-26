Український футболіст, який присвячує голи загиблому братові, перейшов у команду чемпіона світу (відео)

Колишній нападник «Динамо» та молодіжної збірної України Назарій Русин змінив англійський «Сандерленд» на хорватський «Хайдук», повідомляє офіційний сайт клубу зі Спліта.

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26-річний форвард взяв собі 77-й номер і виступатиме за лідера чемпіонату Хорватії, який тренує знаменитий італієць, чемпіон світу Дженнаро Гаттузо, на правах оренди до кінця сезону.

«Нашій команді потрібен був нападник із дещо іншими характеристиками, ніж ті, яких ми вже маємо, і Назарій відповідає цим вимогам. Йому властивий високий рівень професіоналізму та самовіддачі, що ідеально відповідає тому напрямку та амбіціям, які наш клуб разом із тренером та колективом вибрав цього сезону. Ми раді, що він приєднався до нас, і я переконаний, що ми допомагатимемо йому, а він допомагатиме нам протягом наступних чотирьох місяців змагань», — сказав директор з футбольних операцій «Хайдука» Франсуа Віталі.

«Для кожного футболіста велика честь бути частиною такого великого клубу, як „Хайдук“, — сказав Назарій Русин. — Я хотів би подякувати керівництву „Сандерленду“ та „Хайдуку“ за професіоналізм, виявлений під час цього трансферу, і за те, що вони пішли мені назустріч. Мені не терпиться зіграти перед легендарними вболівальниками „Хайдука“ та допомогти команді досягти поставленої мети на цей сезон».

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До речі, хорватський клуб досить оригінально презентував українця.

Нагадаємо, що свої голи Назарій Русин присвячує братові Олегу, який теж був професіональним футболістом і трагічно загинув, лише півдня не доживши до свого 20-річчя (ім'ям Олега Русина в рідному для братів Новояворівську Львівської області названо центральний міський стадіон).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український нападник Назарій Русин влаштував демарш у Польщі.

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Фото ФК «Хайдук»

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