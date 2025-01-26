В Україні 2 мільйони безробітних? У парламенті заявили про лукавство офіційної статистики

Український ринок праці 2024 року пропонує працівникам менше роботи, але готовий платити за це більше. Це при тому, що офіційно майже всіх українців можна забезпечити робочими місцями, хоча неофіційно на 1 вакансію можуть претендувати до 25 українців, а безробітних може бути до 2 мільйонів.

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Такі дані наводить народний депутат Данило Гетманцев, коментуючи інформацію про рекорд — нібито в Україні офіційно лише 94,2 тис. безробітних. І це є історичним мінімумом.

Однак, за словами політика, йдеться про зареєстрованих безробітних — тих, хто шукає роботу та стали на облік у центрах зайнятості, щоб отримувати виплати з безробіття. Цей показник і до війни відображав лише приблизно 1/5 реального чи фактичного безробіття.

З початком війни, виїздом частини громадян за кордон та посиленням військового обліку — кількість офіційно врахованих безробітних, переважно чоловіків, почала різко скорочуватися, зумовлюючи «жіноче обличчя» зареєстрованого безробіття.

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«Звичайно, всі ці тенденції далекі від реального життя, де за різними оцінками (НБУ/ уряд) фактичний рівень безробіття становить 14−18% (як відсоток від економічно активного населення), а реальна кількість безробітних досягає 1,8−2,2 млн осіб. Тобто у 20 разів більше за зареєстроване безробіття», — стверджує Данило Гетманцев.

При цьому, за його словами, існує парадокс — високе безробіття співіснує зі значним дефіцитом професійних кадрів (як випливає з опитувань бізнесу та темпів зростання офіційних зарплат). Це свідчить про глибокі диспропорції на ринку праці та високе структурне безробіття, обумовлене змінами в структурі економіки та потоками міграції через війну.

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Зазначимо, що проблеми на ринку праці певною мірою підтверджує і НБУ, за даними якого середня зарплата українців у 2024 році зросла через дефіцит робочих рук на ринку і вплинула на зростання інфляції. Також у січні для офіційно зареєстрованих безробітних переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, адміністрованих цим органом.

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