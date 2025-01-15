Роботи менше, а зарплата зростає: як закінчив рік ринок праці в Україні
В Україні продовжує знижуватися ємність ринку праці, що вже спостерігалося у листопаді 2024-го року, але така сама ситуація спостерігається і в грудні. При цьому приємною новиною є зростання середньої заробітної плати в Україні.
Про це повідомляє пресслужба порталу пошуку роботи Work.ua. За їхніми даними в грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%, винятком стала лише категорія «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України. Загалом на порталі розмістили 88 864 вакансії.
Разом з тим, зниження кількості вакансій аналітики вважають сезонним явищем, у грудні різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. При цьому кількість кандидатів також скоротилася — на 6%. Завдяки певній синхронності шукачів та роботодавців показник конкуренції залишився на рівні листопада. Тож і роботодавці, які наймають, не відчули зниження активності кандидатів.
Зменшення кількості роботи присутнє в усіх галузях і категоріях вакансій, за винятком «Охорона, безпека» (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада). Як і минулого місяця, є приріст вакансій, де компанії готові віддавати перевагу ветеранам — 3 194, +9%.
Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року, — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою пов'язана з вакансіями від Сил оборони.
Тенденція проявила себе в усіх областях лідерів, крім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. В інших регіонах є такі цифри:
- 25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;
- 24 000 (+1 500 грн) — Львівська;
- 22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;
- 22 000 грн (+500 грн) — Одеська.
Найбільше зросли зарплати в категоріях:
- «Нерухомість» — 50 000 грн, +14%;
- «Юриспруденція» — 22 500 грн, +13%;
- «Управління персоналом, HR» — 27 000 грн, +8%;
- «Телекомунікації та зв'язок» — 26 920 грн, +6%;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 грн, +6%.
Сили оборони України подали на Work.ua 7626 вакансій.
Як писали «ФАКТИ», зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2024 року помітили і у Нацбанку, вважаючи це однією з причин зростання інфляції.26
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