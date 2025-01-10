З січня в Україні збільшили розмір допомоги по безробіттю: скільки зараз платять

З 1 січня 2025 року в Україні набули чинності кілька нових правил. Зокрема, були підвищені певні податки для ФОП, а вчителям цього року щомісячно доплачуватимуть — спочатку по тисячі, а з осені — по дві тисячі гривень.

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Також, за даними Державної служби заянятості, були переглянуто розміри деяких виплат та компенсацій, які адмініструє цей орган.

Так, максимальна допомога з безробіття встановлена на рівні 8 000 грн.

Також передбачені компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю:

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Для осіб І групи — до 120 000 грн;

Для осіб ІІ групи — до 80 000 грн.

В Держслужбі зазначили, що минулого року були працевлаштовані 2 000 людей з інвалідністю І та ІІ групи саме завдяки програмі Державної служби зайнятості, а сума компенсацій роботодавцям склала 130 млн грн.

Раніше в уряді розповідали, на які виплати можуть розраховувати безробітні з невеликим трудовим стажем та без нього, а також про те, як довго виплачують допомогу з безробіття.

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Фото Pixabay

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