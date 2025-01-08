Українці стали багатшими: чому в Нацбанку так думають

В Україні 2024-го року зростали не тільки заробітна платня чиновників, чий дохід в органах центральної влади в середньому у 3,5−6,5 разів вищий середнього по країні. Однак згідно зі статистичними даними у ІІІ кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22.3%, а реальні — на 14.2%.

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Про це повідомляє НБУ в макроекономічному та монетарному огляді за січень 2025 року. І це зростання в центральному банку країни пояснюють високими темпами зростання заробітних плат через дефіцит працівників.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва) реальні зарплати вищі, ніж у ІІІ кварталі 2021 року (до повномасштабного вторгнення). При цьому згідно з непрямими показниками, зростання зарплат тривало і в IV кварталі 2024 року.

Кількість нових вакансій і резюме в грудні зменшилася порівняно з попередніми місяцями. Це було спричинено традиційним сезонним спадом активності на ринку праці. Однак у річному вимірі обсяги вакансій та резюме зросли, що свідчить про подальше пожвавлення ринку.

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Незважаючи на незначне збільшення пропозиції робочої сили, дефіцит кадрів залишається суттєвим і обмежує діяльність багатьох підприємств. Особливо це стосується секторів економіки, які потребують висококваліфікованих працівників.

Як писали «ФАКТИ», висновку про позитивний вплив дефіциту на ринку праці на зростання зарплатні в НБУ дійшли ще в грудні.

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