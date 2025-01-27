Тарифи в лютому: за що доведеться платити більше крім води

Наприкінці минулого року НКРЕКУ збільшив тариф у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

В результаті, тепер за 1 кубометр води та водовідведення, наприклад, у Харкові суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення заплатять 20,84 грн без ПДВ, а ті, хто не є — 48,16 грн, також без урахування ПДВ.

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Крім того, з 1 лютого запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення. Дію пільгового тарифу тепер буде чітко обмежено певним обсягом споживання, пише видання «На пенсії».

Для категорії пільговиків ціна буде знижена на три місяці — до 30 квітня 2025 року (завершення опалювального сезону). За 1 кВт електроенергії потрібно буде платити 2,64 грн, якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловат вище за цю норму складе 4,32 грн/кВт-год.

Такий тариф був і раніше, але обсяги споживання були встановлені на рівні 2300 кВт.

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Зміна тарифів зазвичай приймається у травні, а підвищення відбувається у червні чи липні.

Разом з тим, підвищення тарифів на електрику наразі не розглядається. Міністр енергетики Герман Галущенко під час виступу у Верховній Раді заявив, що тариф, який діє вже пів року, забезпечує стабільність ринку.

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Підвищення тарифів у найближчій перспективі малоймовірне. До завершення війни і проведення парламентських та президентських виборів таких рішень уникатимуть, пише видання, посилаючись на урядові джерела.

А після закінчення війни, ймовірно, відбудеться поступове скасування субсидій для всіх споживачів, зокрема через ухвалення нових правил щодо PSO (Public Service Obligation).

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Наразі постанова про PSO зобов’язує постачальників продавати електроенергію за фіксованими тарифами.

У разі скасування цієї постанови ціни формуватимуться за механізмом, схожим до тарифів на воду: розрахунок усіх складових тарифу узгоджуватиметься з НКРЕКУ.

Також нагадаємо, для деяких українців зросте мобільний зв'язок. Зокрема, оператор Vodafone з грудня підняв вартість своїх деяких тарифів уже чотири рази. Останнє сталося 18 січня, а наступне буде 18 березня. Про зростання вартості своїх тарифів також заявив оператор мобільного зв'язку lifecell, який підніме ціну для своїх клієнтів у лютому.

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