Ніякого порівняння з Пугачовою: фанати Примадонни розкритикували Анжеліку Варум
Естрадна співачка Анжеліка Варум виконала пісню майбутньої жительки Лондона Алли Пугачової під назвою «Річковий трамвайчик». Це сталося на одному із концертів відомого композитора Ігоря Крутого, пишуть ЗМІ.
70-річний піаніст розмістив відео з Варум на своїй сторінці в Instagram. Композиції, яку Пугачова випустила ще 2001 року, виконавиця «Зимової вишні» надала свого колориту.
Проте старання Варум виявилися марними. Аудиторія відмовилася приймати її версію.
«Виконано красиво, але в жодне порівняння з Аллою Пугачовою», «Дякую за музику, але після Алли інші не приймаються, вибачте», «Виконання цієї пісні Пугачової завжди залишиться у наших серцях. Краще її ніхто не заспіває!», «Крім Пугачової, не хочеться слухати в інших виконаннях», — написали у мережі.
Також шанувальники вказують, що коли співає Пугачова, ця «пісня оживає і хочеться знову та знову слухати», а Анжеліка «просто заспівала», не зачепивши нічого в душі.
«Це пісня Алли! Інші не приймаються!» — заявляють коментатори.
Ось, до речі, пісня у виконанні Алли Пугачової.
Нагадаємо, раніше Христина Орбкайте показала, як Аллу Пугачову приймали до «чорнобильскої сім’ї» після одного з концертів у Прип'яті.779
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