Сподіваються, що переїзд буде останнім: Алла Пугачова та Максим Галкін покидають Кіпр

Співачка Алла Пугачова, донька якої Христина Орбакайте розповіла днями у соціальній мережі про виступ мами перед ліквідаторами Чорнобиля, збирається залишити гостинний Кіпр.

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Про це йшлося в сюжеті одного з пропагандистських каналів рф.

І причина зовсім не в тому, що житло виявилося незручним. Навпаки, на Кіпрі подружжя оселилося в елітному житловому комплексі з власним СПА, розкішною верандою з видом на море та найсучаснішою технікою.

Пугачова та Галкін можуть у будь-який час відвідувати тренажерний зал, басейн та СПА з хаммамом, сауною та джакузі. А якщо виходити з апартаментів не хочеться, можна викликати масажиста.

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Площа нової квартири Примадонни — 180 квадратних метрів. Веранда ще майже 50 «квадратів». У квартирі кілька просторих спалень, кожна має санвузол. Крім того, апартаменти в ЖК зроблені за останнім словом техніки та оснащені системою «розумний дім».

Але, як зазначили рієлтори, із замком у селі Грязь апартаменти не зрівняються, адже його площа — близько 3 тисяч квадратних метрів.

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Зважаючи на чутки, причиною чергового переїзду стане стан здоров'я Пугачової. Нібито 75-річній співачці не підходить надто спекотний клімат Кіпру, який майже нічим не відрізняється від клімату Ізраїлю. За даними телевізійників, артисти збираються перебратися на інший острів — у Великобританію.

«Алла Борисівна сподівається, що це буде остання для неї зміна місця проживання», — йдеться у сюжеті.

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До того ж у Лондоні, як відомо, навчаються і діти подружжя Ліза та Гаррі. Тобто, насправді це буде нове возз'єднання всієї дружної родини. До того ж Алла Борисівна давно про це мріяла.

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