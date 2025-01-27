Нацвідбір на «Євробачення»: фанати назвали своїх фаворитів

Вже у травні 2025 року відбудуться пів фінали та фінал популярного пісенного конкурсу «Євробачення». У цьому році воно пройде у місті Базель (Швейцарія). Відомо, що участь приймуть 38 країн, а до гранд-фіналу пройдуть двадцять. Хто буде представляти на конкурсі Україну стане відомо 8 лютого під час фіналу Національного відбору. Відомо, що до нього потрапили десять музикантів.

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Вже відбулося жеребкування щодо порядку виступів українських артистів. Відкриє Нацвідбір Влад Шеріф — колишній учасник проєкту «Голос країни». Далі виступлять Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat і завершить відбір гурт «ДК Енергетік».

Нагадаємо, у цьому році продюсеркою Нацвідбору стала співачка Тіна Кароль. Продюсером — режисер Герман Нєнов, який пообіцяв, що Нацвідбір стане «повноцінним українським «Євробаченням». Члени жюрі — Джамала, Сергій Танчинець та Катерина Павленко - були відібрані шляхом голосування у «Дії».

Відомо, що ведучих Нацвідбору буде троє, але поки їх імена тримаються у секреті. За результатами голосування європейських фанатів конкурсу, серед лідерів українського Нацвідбору поки Маша Кондратенко та FIЇNKA. Але багато хто сподівається на перемогу KHAYAT, який вже не вперше намагається потрапити на «Євробачення».

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Відомо, що учасниця українського Нацвідбору представить іншу країну.

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