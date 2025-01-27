У низці країн можуть створити центри повернення українських біженців: про що йдеться

У Чехії можуть бути створені центри повернення, щоб полегшити українським біженцям, які тікали від війни, повернення на батьківщину. Як йдеться у повідомленні, це питання обговорить віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов під час свого візиту до Чехії, пише Deník N. Також це підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ, повідомляє idnes.cz.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім Чехії, українська сторона веде переговори щодо створення аналогічних центрів у Німеччині та Польщі.

«Створення центрів повернення на території Чехії стане предметом зустрічі віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова, відповідального за зв'язки з українськими громадянами за кордоном. Він 28 січня приїжджає з цією метою до Чехії», — повідомила Хана Мала з Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ.

Видання зазначає, що новостворені установи покликані допомагати українцям у поверненні, а також слугувати культурними та громадськими центрами. У першій половині січня Чернишов заявив, що біженці, які повертаються з-за кордону, в більшості випадків можуть бути звільнені від мобілізації. За його словами, Україна готова прийняти громадян, які проживають за кордоном, наприклад, в оборонну промисловість, оскільки в країні не вистачає кваліфікованих робітників.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, зараз в Чехії перебуває близько 390 000 осіб з України з тимчасовим захистом. Йдеться про те, що близько 60% біженців планують залишитися в Чехії після закінчення війни.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про те, що в Ірландії переглянуть умови для українських біженців.

РЕКЛАМА

183

Читайте нас у Facebook