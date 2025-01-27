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Суспільство та люди

Накопичувальної пенсії поки що не чекайте: в Мінспоцполітики озвучили план проведення реформ

15:05 27 січня 2025
Новий вид пенсій

Незважаючи на недоліки та переваги накопичувальних пенсій, в цьому році вони навряд чи стануть зрозумілими українцям. Адже рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії може бути ухвалено у 2025 році, а сама система запрацює тільки з 2026 року.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції.

«Законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему розроблений Кабінетом Міністрів. Ми вже перший раунд погодження з усіма центральними органами виконавчої влади провели. Зараз зводимо до кінця застереження, які були висловлені, узгоджуємо цифри кінцеві з Міністерством фінансів», — сказав вона.

Жолнович висловила переконання, що «в рамках найближчих місяців проєкт буде внесений у Верховну Раду для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу в цьому році і розпочали технічну підготовку».

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За словами міністерки, під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати, і щоби зменшити кількість цього адміністрування, потрібно зробити якісні ІТ-сервіси.

«Тому: в цьому році законодавство, розробляємо певну ІТ-систему, розпрацьовуємо концепт економний і ефективний Державного накопичувального фонду, і дасть Бог, з 2026 року можемо розпочати перші накопичення. Це наш план», — сказала Жолнович.

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Зазначимо, що раніше Мінсоцполітики оприлюднило проєкт пенсійної реформи. Він передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати, та систему балів за страхові внески.

Раніше «ФАКТИ» писали, у кого зростуть виплати завдяки пенсійній реформі.

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