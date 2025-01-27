Принц Гаррі розлютився: чому насправді Сассексів вигнали з котеджу, подарованого їм покійною королевою

Згідно з книгою Оміда Скобі «Endgame», герцог і герцогиня Сассекські були вигнані з котеджу «Фрогмор» у Хоум-Парку у Віндзорі, «оскільки вони більше не працювали членами королівської сім’ї та не проживали в Британії, їм потрібно було віддати ключі» від цього котеджу. Повідомлення про виселення було передано подружжю через сера Майкла Джона Стівенса, хранителя таємного гаманця Букінгемського палацу, пише realestate.com.au.

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Після цього, за словами інсайдера, розлючений принц Гаррі нібито зателефонував своєму батькові, королю Чарльзу, та спитав: «Ти більше не хочеш бачити своїх онуків?»

У пари є 5-річний син Арчі та 3-річна дочка Лілібет. Чарльз розпочав процедуру вигнання сина та невістки з котеджу лише через день після того, як мемуари Гаррі «Запасний» потрапили на полиці книжкових магазинів.

Як повідомляє Daily Mail, за кілька днів до публікації книги-бомби в січні 2023 року принц дав інтерв’ю ITV і CBS. У книзі пана Скобі «Endgame» стверджувалося, що палац вимагав переглянути повний запис інтерв’ю CBS «перш ніж робити будь-які коментарі».

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Організатори шоу відмовилися зі словами, що це «те, чого ми ніколи не робимо».

Замість того, щоб оприлюднити коментар, «король Чарльз чітко висловив свої почуття приватно, попри те, що не прочитав жодної сторінки книги».

Гаррі та Маркл переїхали до Монтесіто, штат Каліфорнія, у 2020 році та використовували «Фрогмор» як свою британську резиденцію, коли поверталися з візитами до Британії. «Фрогмор» подарувала парі покійна королева Єлизавета, коли вони одружилися у 2018 році.

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Перед тим, як вони врешті-решт переїхали, тут було проведено ремонт, що коштував платникам податків 2,4 мільйона фунтів стерлінгів (4,29 мільйона доларів США). Станом на липень минулого року нерухомість все ще була порожня після того, як Сассекси виїхали.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Меган Маркл завдала серйозного удару королівській родині.

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