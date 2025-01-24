Меган Маркл зробила «геніальний» крок, аби захистити своїх дітей

Експерти вважають, що Меган Маркл діє мудро задля захисту своїх і принца Гаррі дітей, Арчі та Лілібет, у соціальних мережах. Під час підготовки до запуску свого кулінарного шоу «З любов’ю, Меган», вона вимкнула розділ коментарів, пише видання Livemint.

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«Рішення Меган вимкнути коментарі — геніальне, — сказав експерт з онлайн-безпеки Райан Т. Вільямс. — Вона практикує те, що проповідує».

Тим часом Фіона Мінетт, відома PR-експертка і засновниця Boss Your PR, розповіла Express.co.uk, що, оскільки Меган не є постійним користувачем соціальних мереж, кожен її пост привертає увагу мільйонів людей.

«Вона не публікує регулярно пости в соціальних мережах на підтримку будь-яких своїх посткоролівських починань, — сказала Фіона. - Тому кожна публікація або оголошення, яке вона робить, привертає таку величезну увагу і досить часто негативну реакцію».

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Зараз, коли Меган Маркл готується до дебюту свого нового кулінарного шоу «З любов’ю, Меган», яке має стати відповіддю всім недоброзичливцям, PR-експерти запропонували їй відмовитися від Instagram і «залишити рекламу Netflix».

Тим часом стало відомо, що принц Гаррі знову публічно образив Чарльза III.

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