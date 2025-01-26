Меган Маркл завдала серйозного удару королівській родині: про що йдеться

Стало відомо, що Меган Маркл піддалася критиці з боку родини принца Гаррі перед заручинами. Тоді герцогиня Сассекська, відома своїми диктаторськими замашками, дала інтерв’ю, яке було опубліковано під заголовком: «Вона просто шалена від Гаррі!» Внутрішні джерела, близькі до герцога та герцогині Сассекських, стверджували, що стаття була опублікована з дозволу Кенсінгтонського палацу, пише The News.

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Однак королівські джерела повідомляють, що монарша сім'я була стурбована тим, що Меган порушила встановлений протокол інтерв'ю.

За словами інсайдера, ця стаття була «як удар кулаком у сонячне сплетіння», маючи на увазі порівняння з Діаною Спенсер і Кейт Міддлтон, які чекали офіційного оголошення про їхні заручини, щоб дати інтерв’ю. Традиційно співбесіди на заручинах організовуються Палацом і проводяться з дотриманням суворих умов.

Порушуючи традицію, Меган дала інтерв’ю Vanity Fair за два місяці до офіційного оголошення про заручини. В ньому вона відкрито обговорювала свої стосунки з Гаррі. Маркл сказала: «Ми закохані. Цей час для нас. Це частина того, що робить його таким особливим, що він лише наш».

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«Хоча люди були задоволені тим, що Гаррі знайшов серйозну дівчину, ця стаття викликала сигнал тривоги, — додало королівське джерело. — Це змусило людей хвилюватися, що Маркл намагалася використати стосунки для рекламних цілей».

На жаль, з того часу відносини Маркл з королівською родиною все погіршувалися і залишаються досить напруженими й досі.

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Хоча Меган в більшості випадків піддають критиці, іноді й на її долю випадає добре слово. Так, нещодавно експерти похвалили її за «геніальний» крок, щоб захистити своїх дітей.

Фото: Getty Images

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