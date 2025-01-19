Капусняк з підпалками здивує кожного: готуємо поживний обід з простих продуктів (відео)
Капусняк є відомою стравою української кухні, яку вважають своєю також у деяких сусідніх країнах,
Традиційним складником капусняка є кисла або ж квашена капуста.
Як готують капусняк у селі, на справжній печі, показали на каналі Ukrainian Food.
Приготування
Для початку зваримо бульйон — свинячі ребра відправляємо у воду і варимо 1 годину. Тим часом готуємо підпалки — коржі на дріжджах з начинкою з підсмаженої цибулі. Для цього до просіяного борошна додаємо сіль, воду та кефір, вводимо дріжджі і замішуємо м'яке тісто, до якого додаємо обсмажену на невеликій кількості олії до золотистого кольору цибулю.
Готуємо засмажку. До обсмаженої цибулі з морквою додаємо капусту, трохи води і тушкуємо все 10−15 хвилин.
Додаємо в бульйон картоплю, промите пшоно, засмажку і варимо до готовності!
Підпалки випікаємо на гарячій пательні з обох боків, змащуємо часником, перетертим із сіллю.
Такий капусняк смакуватиме як відразу, так і на наступний день!
Найсмачніший сільський обід готовий!
А приготувати квашену капусту можна за «креативним» рецептом Євгена Клопотенка.
Фото — скрін відео118
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