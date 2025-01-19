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Капусняк з підпалками здивує кожного: готуємо поживний обід з простих продуктів (відео)

15:52 19 січня 2025
Готовий обід

Капусняк є відомою стравою української кухні, яку вважають своєю також у деяких сусідніх країнах, в т. ч. у Польщі та Словаччині. У нас її готують вегетаріанською або ж на бульйоні — з грибів чи жирної свинини, або навіть на рибному бульйоні.

Традиційним складником капусняка є кисла або ж квашена капуста.

Як готують капусняк у селі, на справжній печі, показали на каналі Ukrainian Food.

Приготування

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Для початку зваримо бульйон — свинячі ребра відправляємо у воду і варимо 1 годину. Тим часом готуємо підпалки — коржі на дріжджах з начинкою з підсмаженої цибулі. Для цього до просіяного борошна додаємо сіль, воду та кефір, вводимо дріжджі і замішуємо м'яке тісто, до якого додаємо обсмажену на невеликій кількості олії до золотистого кольору цибулю.

Готуємо засмажку. До обсмаженої цибулі з морквою додаємо капусту, трохи води і тушкуємо все 10−15 хвилин.

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Додаємо в бульйон картоплю, промите пшоно, засмажку і варимо до готовності!

Підпалки випікаємо на гарячій пательні з обох боків, змащуємо часником, перетертим із сіллю.

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Такий капусняк смакуватиме як відразу, так і на наступний день!

Найсмачніший сільський обід готовий!

А приготувати квашену капусту можна за «креативним» рецептом Євгена Клопотенка.

Фото — скрін відео

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