У науковому центрі брата міністра оборони рф заявили про кризу російської економіки

Не лише окремі галузі, а й вся російська економіка загалом зазнає серйозних кризових наслідків. Про це йдеться в експертних документах російських аналітиків та експертів, які безпосередньо пов'язані з російським міністерством оборони.

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Подібний прогноз було опубліковано Центром макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Пікантність даного центру полягає в тому, що його засновниками є брати Андрій та Дмитро Білоусови, перший з яких був міністром економіки в росії, багаторічним економічним радником та помічником путіна, а зараз є міністром оборони. Дмитро ж очолює напрямок аналітичних розробок у згаданому центрі та є одним із авторів доповіді.

Відповідно до цього документа, в рф:

- формально економіка зросла на 4% у 2024 році, але приріст спостерігався у невиробничих сферах — фінансові послуги та державне управління;

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- промислове виробництво за пів року (з травня по листопад) впало на 0,2%, як і завантаження виробничих потужностей;

- як в Україні, в росії офіційно рекордно низьке безробіття й при цьому бракує кваліфікованих працівників, а попит на робочу силу та кількість вакансій протягом п'яти місяців не змінюється;

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- інфляція виявилася вищою за очікувану — 9,5%, а споживання населення не зростає, купується лише більше продовольства.

Народний депутат України Данило Гетманцев зазначив, що російські підприємства обробної промисловості можуть зіткнутися з масовими банкрутствами, причина — надто великі кредити.

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Так, за його словами, приблизно 20% подібних компаній перебувають у зоні ризику банкрутства через надто високі (понад 2/3 EBIT) платежі за кредитами. Інакше кажучи, приблизно кожна п'ята російська компанія понад 60% свого чистого прибутку віддає банкам у сплату за взяті раніше позики.

Також близько 37% російських компаній зіткнулися з неплатежами своїх партнерів — у 2023 році їх було не більше 22%, що може говорити про бажання бізнесу вкладати кошти у фінансовий ринок через більшу прибутковість, і нарощують заборгованість.

Також як підкреслює політик, інфляція сфокусована на товарах, що споживаються малозабезпеченими верствами населення (зростання цін за кошиком «для бідних» суттєво вище за загальний рівень інфляції). Це призводить до його вкрай асоціального характеру. Як приклад наводиться більше скорочення реального розміру призначених пенсій, скоригованих на загальну інфляцію та інфляцію за товарами та послугами «для бідних».

«Ще раз нагадаю, звіт підготовлений лояльним до російської влади аналітичним центром, одним з засновників якого є чинний міністр оборони росії. Головний висновок звіту — інфляція та політика банку росії з приводу її приборкання з утриманням значних позитивних процентних ставок стає дедалі більшим гальмом, що зумовлює стримування економічної активності, стагнацію в реальному секторі економіки та погіршення рівня життя малозабезпечених верств населення», — наголосив Данило.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про те, що навіть Китай та Індія, які допомагали рф з продажем своїх товарів на експорт в обхід санкцій, поступово відмовляються від російських товарів.

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